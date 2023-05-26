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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 مصابا.. حادث دهس كبير في الكويت وبيان عاجل من الداخلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أفادت صحيفة الراي الكويتية إصابة  15 شخصاً بكسور وجروح إثر حادث سير تعرضوا له فجر اليوم، أثناء ممارستهم هواية ركوب الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصدر أمني قولها  إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.


وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق قائد المركبة لعدم الانتباه أثناء القيادة، موضحة أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

وطمأنت المصادر إلى أنه تم تقديم المساعدة لجميع المصابين في الحادث وإسعاف من تتطلب حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، كشفت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن وقوع «حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم، وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم».

وشددت الإدارة في بيان لها علي أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأن كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع».
 

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