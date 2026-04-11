طارق النهري لـ صدى البلد: لا أهتم باللجان الإلكترونية والنجاح الحقيقي في الشارع

في أجواء فنية مميزة، استضاف موقع “صدى البلد” الفنان القدير طارق النهري في ندوة خاصة لتكريمه تحدث خلالها بصراحة عن مسيرته الفنية ورؤيته للواقع الفني وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تقييم الأعمال.



وأكد طارق النهري خلال الندوة بموقع “صدى البلد” أنه لا يولي أي اهتمام لما يُعرف بـ"اللجان الإلكترونية"، موضحًا أن تركيزه ينصب بشكل كامل على عمله الفني وما يقدمه من أدوار تلامس الجمهور الحقيقي، بعيدًا عن الضجيج المصطنع على منصات التواصل

وأضاف أن هذه اللجان لا تعكس بأي حال من الأحوال الرأي العام، بل قد تكون أداة لتوجيه آراء غير واقعية.

وأشار طارق النهري إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح أي فنان لا يُقاس بعدد التعليقات أو التريندات، بل بمدى تأثير العمل في الناس وقدرته على البقاء في وجدانهم

وأوضح أن الجمهور المصري والعربي أصبح أكثر وعيًا، وقادرًا على التفرقة بين العمل الجيد والعمل الضعيف، مهما كانت محاولات الترويج له عبر الإنترنت.



وخلال حديثه، أعرب النهري عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه من موقع صدى البلد، معتبرًا أن هذا التقدير يمثل دافعًا قويًا للاستمرار في تقديم أعمال فنية تليق بالجمهور الذي يثق فيه.





واختتم طارق النهري حديثه بالتأكيد على حرصه الدائم على أن يكون عند حسن ظن جمهوره، متمنيًا أن يواصل تقديم أعمال تحظى بإعجابهم وتترك بصمة حقيقية في مسيرته الفنية.