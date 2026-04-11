مراد مكرم: شكراً يا زمالك.. وتشجيع جزائري راقٍ يستحق الإشادة

وجّه الفنان مراد مكرم رسالة شكر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عقب فوز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كتب: “شكراً يا زمالك”.

وفي منشور آخر، حرص مراد مكرم على توجيه الشكر لجماهير الجزائر، مشيدًا بتشجيعهم القوي والمتحضر لفريقهم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، واصفًا إياه بـ”منتهى الرقي”.

كما أشاد بفريق شباب بلوزداد، مؤكدًا أنه قدم مباراة ممتعة لكرة القدم، واستحق الإشادة، إلى جانب حسن استضافة الفريق للبعثة الزملكاوية وحسن المعاملة خلال اللقاء

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.