خبير زراعي: المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حق الاجيال القادمة، من خلال إنشاء مشاريع خضراء جديدة، مثل مشاريع استصلاح الاراضي وتجريم البناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف "شاكر أبو المعاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق رؤية مصر 2030، يحتاج إلى زيادة حجم التمويل الأخضر في المشروعات الخضراء، منوها بأن الدولة تسعى إلى الحد من الانبعاثات، وفي نفس الوقت إحداث تنمية وتقدم.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي، أن المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة.