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برلمان

العطيفي : نمارس حقنا في التعبير لتخطي الأزمات والسير نحو جمهورية جديدة

الدكتور أحمد العطيفي،
الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن

أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، أن جلسات الحوار الوطني ولمدة أسبوعين متتالين شهدت مناقشة القضايا بكافة الأطروحات الممكنة، والتي ستمكن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من السير قدما لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح العطيفي أن حرص الرئيس السيسي على متابعة ما تتناوله طاولة الحوار الوطني يؤكد أن مخرجاته هي محل اهتمام جاد.

وأوضح أن حزب حماة الوطن قدم رؤية شاملة ومتكاملة لكافة القضايا  متضمنة محاور الحوار الوطني الثلاث، تحوي حلولا بخطط على المدى القصير والطويل من أجل نهضة مصرنا الحبيبة.

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وأضاف: " أننا في الجلسات التي انعقدت شاركنا بقيادات حزبية متخصصة في المجالات التي طرحت، ومنها رؤيتنا بالنظام الانتخابي والتي تؤيد القائمة المغلقة المطلقة وكذلك الانتخابات المحلية، مطالبين بضرورة وضع محددات زمنية لإجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن، إضافة لما يخص تطوير التعليم وربطه بسوق العمل طبقا لخطة عمل وأرقام بطبيعة السوق الحالي.

وعبر عن مدى تاريخية الجلسات بقوله : إننا أمام لحظات تاريخية ستسطر في تاريخ مصر الحديث بأحرف من نور، فشركاء الوطن يجتمعون ويتحاورون من أجل مناقشة هموم المواطنين، وتقديم ما لديهم من حلول في ظل مناخ وظاهرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك،  أننا أبناء هذا الوطن نمارس حقنا في التعبير ونشارك برأينا وأفكارنا وأطروحاتنا من أجل تخطي الأزمات والسير قدما نحو جمهوريه جديدة ولو كره الكارهون".

وقدم أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن  الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني  على حسن إدارتها لجلساته طبقا للائحة نصت على سياسة التوافق خلال مناقشة المقترحات المقدمة، دون استخدام لآلية التصويت على أية قضية، وهو ما يعني أن القرار لا يتحكم به طبقا لأغلبية أو أقلية بل ما هو في صالح الوطن يناقش دون خطوط حمراء.

واختتم العطيفي تصريحاته بالقول:" نحن في انتظار مخرجات محققة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف للنهوض بالدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيًا وعلميا".

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