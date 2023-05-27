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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقاذ سمكة قرش مسالمة في محمية وادي الجمال

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن الباحث البيئي إسلام بيومي، العامل في مكتب محميات بورت غالب التابع لمحمية وادي الجمال بمرسى علم في البحر الأحمر، بالتعاون مع أحد الغواصين، من إنقاذ سمكة قرش من النوع المسالم وسط الشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، وتمت إعادة السمكة إلى منطقتها الأمنة بعد إنقاذها.

تلقى المهندس سامح المصري، مدير محمية وادي الجمال، إخطارًا من مسؤول النشاط الرياضي في أحد فنادق بورت غالب، يفيد بوجود سمكة قرش عالقة في الشعاب المرجانية، وذلك وفقًا للإبلاغ الذي تلقاه من غطاس أجنبي.

استجاب إسلام بيومي، على الفور لهذا الإخطار، وانتقل من مكتب محميات بورت غالب إلى موقع الحادثة. بالتعاون مع مدير مركز الغوص في الفندق، تم تحرير القرش من بين الشعاب المرجانية. تبين لاحقًا أن القرش ينتمي إلى نوع "وايت تب شارك" وهو من أنواع القروش المسالمة، ويبلغ طولها حوالي 2 متر وتعتبر أنثى. بعد إنقاذها، تم إعادة القرش إلى موطنها الطبيعي.

وأكد المشاركون في عملية إنقاذ القرش، أنه لا يوجد أي مخاطر تهدد سلامتها، ومن المخطط متابعة القرش خلال الفترة المقبلة للتأكد من سلامتها ومراقبة سلوكها.

تعتبر هذه العملية إنقاذ القرش مثالًا على جهود الحفاظ على البيئة البحرية والتوازن البيئي في محمية وادي الجمال، وتسلط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الباحثون البيئيون والمحافظون في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات البحرية.

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