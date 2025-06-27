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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحاسب على مشاريب غيري.. طارق يحيى ينفجر غضبا ضد مجلس الزمالك

طارق يحيى
طارق يحيى
يمنى عبد الظاهر

انفجر طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك السابق، غضبًا ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بعد منعه من العمل في النادي.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس، عن أسباب استبعاده من العمل في الزمالك: "أنا مستغرب ومش قادر اطلع اللي جوايا لأن اللي جوايا كتير أوي، أنا الفترة اللي فاتت ربنا ستر عليا".

وأضاف: "أنا اتظلمت واتظلمت غصب عني، أنا مش كده أنا مش وحش، فترة عملي في الإعلام أثرت عليا نفسيًا وفي علاقاتي مع زملائي، أنا مكنش بإيدي حاجة ولكن أنا بحاسب على مشاريب غيري".

وتابع: "أنا حاسبت على مشاريب غيري، أنا ماليش علاقة بالموضوع خالص، أنا كنت في الاستديو مقدرش أعمل أي حاجة لأني مش شغال في قناة عامة، أنا شغال في قناة فئوية".

وأوضح: "القناة الفئوية ليها سيستم، في القناة العامة تاخد حقك على الهواء ولكن في القناة الفئوية متقدرش".

وأردف: “بعد نجاح مجلس إدارة الزمالك الحاي بُلغت إني بره النادي وبره القناة، للأسف الناس قرأت المشهد غلط”.

وأتم: “أنا حاسس بقهر، القصة فيها سوء فهم، أنا محاولتش أكلم حد، أنا عمري في حياتي ما ابقى مع حد أنا مع الزمالك”.

طارق يحيى حسين لبيب الزمالك الاهلي

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