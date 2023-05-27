سعر أغلى آيس كريم في العالم.. وهذا هو سره

بثمن خيالي ومكونات نادرة تم تصنيف هذا الآيس كريم من قبل موسوعة “جينيس” بأنه الأغلى في العالم، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.





ابتكرته العلامة التجارية اليابانية “سيلاتو”، وسعره يصل إلى نحو 6700 دولار، أما مكوناته فمنها الكمأ الأبيض النادر من مدينة ألبا الإيطالية، وأجود أنواع الجبن الطبيعية، وذهب قابل للأكل، إضافة إلى مكونات ونكهات أخرى نادرة.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “نستخدم الكمأ الأبيض من ألبا بإيطالياـ وهذا أعلى سعر تم دفعه مقابل الكمأة البيضاء التي بيعت مقابل مليوني ين للكيلو جرام الواحد، ويستخدم كمكون في الآيس كريم، كما يتم استخدام زيت الكمأة الأبيض، وهذا هو سبب ارتفاع إحدها إلى 880 ألف ين”.

ويطلق على الآيس كريم اسم “بياكويا” وتعني “ليلة بيضاء” باللغة اليابانية، فيما قالت الشركة اليابانية إن تطويرها للمنتج استغرق أكثر من عام ونصف العام للحصول على المذاق المناسب.



