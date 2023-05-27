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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التمويل متناهي الصغر يدعم تحقيق التنمية في الأوضاع الاقتصادية الصعبة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره في تحقيق التنمية ودعم الدولة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، نتيجة للأزمة العالمية التي ضربت كل اقتصادات العالم بما فيها أكبر الدول.

وأشار النائب أحمد دياب، في تصريحات له، إلى الدور الكبير الذي يلعبه تمويل المشروعات متناهية الصغر، في دمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعظيم دور الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح "دياب"، أن التمويل متناهي الصغر يؤدي لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية؛ هادفًا إلى بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

ونوه النائب أحمد دياب بأن التمويل متناهي الصغر،  يساعد أيضاً على خلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للفئات محدود الدخل ويعد وسيلة لتخفيف البطالة وتشجيعهم للمشاركة فى النشاط الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة الشمول المالى للفئات المهمشة وتلبية احتياجاتها التمويلية.

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