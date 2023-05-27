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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة معلم أثناء مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

وفاه معلم
وفاه معلم

لقي بهاء الدين بدوي، معلم عملي بالسيارات بالمدرسة الميكانيكية العسكرية، مصرعه اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل اللجنة أثناء تأدية عمله كملاحظ خلال امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة مبارك الصناعية بفارسكور. 

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بوفاة معلم أثناء مراقبه امتحانات الدبلومات الفنيه بمدرسه مبارك الصناعيه بفارسكور.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى المدرسه وتبين وفاة المعلم و تم نقل الجثمان إلى مستشفى التخصصي بدمياط.

وتم تحرير محضر بالواقع  تمهيدا للعرض على النيابه العامة للتحقيق في الواقعه. 

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