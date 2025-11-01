قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح.. ملك أفريقيا في إنجلترا لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على الإنجازات التاريخية للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي ما زال يحافظ على مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز" عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

أداء الاستثنائي للنجم المصري 

وفي تقرير حديث، أشادت صحيفة "فوت أفريكا" بالأداء الاستثنائي للنجم المصري، واصفة إياه بأنه أحد أبرز اللاعبين الأفارقة الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في ملاعب إنجلترا، مشيرة إلى أن صلاح لا يزال في رحلة تحطيم الأرقام القياسية دون توقف.

وقالت الصحيفة: "على مدار السنوات الماضية، أضاءت كوكبة من المهاجمين الأفارقة سماء الدوري الإنجليزي، لكن محمد صلاح يظل النجم الأبرز بينهم، بفضل عطائه المستمر وقدرته على صناعة المجد مع ليفربول".

الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي

وأضافت أن محمد صلاح هو الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 189 هدفا سجلها بقميصي تشيلسي وليفربول، كما يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري بعد آلان شيرار (260 هدفا)، وهاري كين (213)، وواين روني (208).

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، سجل صلاح 4 أهداف مع ليفربول في مختلف البطولات، بينها 3 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا، ما يؤكد استمراره في تقديم مستويات مميزة.

أبرز الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

محمد صلاح – 189 هدفا (310 مباريات)

ساديو ماني – 111 هدفا (263 مباراة)

ديدييه دروجبا – 104 أهداف (254 مباراة)

إيمانويل أديبايور – 97 هدفا (242 مباراة)

 ياكوبو أييجبيني – 95 هدفا (252 مباراة)

صلاح ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا 2025

من جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد محمد صلاح بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر ونادي ليفربول.

وجاء ترشيح النجم المصري بعد مساهمته في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

ويُقدم “كاف” جائزتين منفصلتين لأفضل لاعب في القارة الأولى مخصصة للاعبين داخل أفريقيا، والثانية للمحترفين خارجها الذين تألقوا خلال العام.

محمد صلاح


كما حصل صلاح في وقت سابق على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج، إضافة إلى جائزة أفضل صانع ألعاب وأفضل لاعب في المسابقة.

منافسة قوية على اللقب الأفريقي

وشهدت قائمة المرشحين أيضًا تواجد أسماء بارزة، أبرزهم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان المتوج بدوري أبطال أوروبا والثلاثية المحلية في فرنسا، وفيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز ومنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي ساهم في تحقيق ناديه ثلاثية تاريخية شملت دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات وكأس السوبر الأفريقي.

فيما حصد النجم النيجيري أديمولا لوكمان جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024 بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية وقيادته نادي أتلانتا الإيطالي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بتسجيله ثلاثية في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني.

ورغم أن الأضواء غالبا ما تتجه نحو نجوم أوروبا، إلا أن بعض لاعبي الدوريات الأفريقية لا يزالون يدخلون دائرة الترشيحات الكبرى، ما يعكس تنوع المنافسة وتطور كرة القدم في القارة السمراء.

المصري محمد صلاح محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي ليفربول جائزة الأفضل في إفريقيا 2025 أشرف حكيمي

