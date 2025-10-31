مصير يانيك فيريرا بعد تعثر الزمالك في الدوري.. هل يرحل البلجيكي؟

تستمر الضغوط على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد تعادل الفريق مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية عشرة من دوري نايل للمحترفين.

هذا التعادل كان بمثابة جرس إنذار للإدارة والجماهير على حد سواء، حيث تساءل الكثيرون عن مصير المدرب بعد سلسلة من النتائج السلبية.

أهداف الزمالك والبنك الأهلي

سجل أسامة فيصل الهدف الأول في شباك نادي الزمالك في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء، سكنت شباك محمد صبحي.

وعادل نادي الزمالك النتيجة عن طريق شيكو بانزا، بعد أن استغل خطأ في دفاعات البنك الأهلي وعادل النتيجة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل نادي الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 5 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين.

بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر مواجهتين.

مصير إقالة يانيك فيريرا

بحسب التقارير الصحفية المتداولة على لسان مسئولي الزمالك، فإن القرار النهائي حول استمرار فيريرا في قيادة الفريق سيكون مرتبطًا بجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي. في الوقت الحالي، يبدو أن المدرب سيواصل مهامه، لكن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون بمثابة النقطة الفاصلة في مستقبله.

تؤكد الإدارة أن تحقيق الفوز هو الحد الأدنى المطلوب من فيريرا. إذ يجب على المدرب تعزيز ثقة الفريق والعودة إلى سكة الانتصارات، خاصةً بعد النتائج المخيبة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

ترى إدارة الزمالك أن مباراة طلائع الجيش هي فرصة حاسمة لإثبات قدرة فيريرا على قيادة الفريق نحو النجاح. فإذا تمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة، سيجري تقييم شامل لأدائه بعد بطولة السوبر المصري، التي تعد اختبارًا حقيقيًا لمهاراته كمدرب.

في حال نجاح فيريرا في قيادة الزمالك للتتويج بلقب السوبر المصري، فإن مصيره مع الفريق سيكون آمناً. لكن على النقيض، إذا فشل في تحقيق البطولة، فإن قرار رحيله سيكون محسومًا، خصوصًا أن مجلس الإدارة ربط بقاءه بالفوز باللقب.

جدير بالذكر أن عقد يانيك فيريرا يتضمن بندًا يمنح مجلس إدارة النادي حق التجديد التلقائي إذا نجح في حصد 3 بطولات مع الفريق، حيث يشارك الزمالك في بطولات الدوري والكأس في مصر، وكأس السوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.