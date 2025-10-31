قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصير يانيك فيريرا بعد تعثر الزمالك في الدوري.. هل يرحل البلجيكي؟

جون إدوارد ويانييك فيريرا
جون إدوارد ويانييك فيريرا
أحمد أيمن

تستمر الضغوط على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد تعادل الفريق مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية عشرة من دوري نايل للمحترفين.

هذا التعادل كان بمثابة جرس إنذار للإدارة والجماهير على حد سواء، حيث تساءل الكثيرون عن مصير المدرب بعد سلسلة من النتائج السلبية.

أهداف الزمالك والبنك الأهلي

سجل أسامة فيصل الهدف الأول في شباك نادي الزمالك في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء، سكنت شباك محمد صبحي.

وعادل نادي الزمالك النتيجة عن طريق شيكو بانزا، بعد أن استغل خطأ في دفاعات البنك الأهلي وعادل النتيجة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل نادي الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 5 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين.

بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر مواجهتين.

مصير إقالة يانيك فيريرا

بحسب التقارير الصحفية المتداولة على لسان مسئولي الزمالك، فإن القرار النهائي حول استمرار فيريرا في قيادة الفريق سيكون مرتبطًا بجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي. في الوقت الحالي، يبدو أن المدرب سيواصل مهامه، لكن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون بمثابة النقطة الفاصلة في مستقبله.

تؤكد الإدارة أن تحقيق الفوز هو الحد الأدنى المطلوب من فيريرا. إذ يجب على المدرب تعزيز ثقة الفريق والعودة إلى سكة الانتصارات، خاصةً بعد النتائج المخيبة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

ترى إدارة الزمالك أن مباراة طلائع الجيش هي فرصة حاسمة لإثبات قدرة فيريرا على قيادة الفريق نحو النجاح. فإذا تمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة، سيجري تقييم شامل لأدائه بعد بطولة السوبر المصري، التي تعد اختبارًا حقيقيًا لمهاراته كمدرب.

في حال نجاح فيريرا في قيادة الزمالك للتتويج بلقب السوبر المصري، فإن مصيره مع الفريق سيكون آمناً. لكن على النقيض، إذا فشل في تحقيق البطولة، فإن قرار رحيله سيكون محسومًا، خصوصًا أن مجلس الإدارة ربط بقاءه بالفوز باللقب.

جدير بالذكر أن عقد يانيك فيريرا يتضمن بندًا يمنح مجلس إدارة النادي حق التجديد التلقائي إذا نجح في حصد 3 بطولات مع الفريق، حيث يشارك الزمالك في بطولات الدوري والكأس في مصر، وكأس السوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

يانيك فيريرا إقالة يانيك فيريرا الزمالك أخبار الزمالك أهداف الزمالك والبنك الأهلي الدوري المصري السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

علي غنيم: المتحف الكبير تجربة سياحية فريدة تقدمها مصر للعالم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

القس أندريه زكي والرئيس السيسي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد