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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

انطلاقوالمرحلة الثانية
انطلاقوالمرحلة الثانية من 21 لازالة التعديات الموجة ال

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالمحافظات اليوم السبت ( 27 مايو 2023 ).

وتستمر المرحلة الثانية حتى 16 يونيو القادم، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي التي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ، إعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون"، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد اللواء هشام آمنة، على المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأكد علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بدأت خلال الفترة من 29 ابريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة حوالى 6430 حالة مباني علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

كما طالب بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وزير التنمية المحلية المرحلة الثانية الموجة الـ21 لإزالة هشام امنة التنمية المحلية

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