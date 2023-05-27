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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف بينهما.. طالب يطعن زميله بجامعة المنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بـ3 طعنات على يد زميله عقب طعنه بمطواة داخل الحرم الجامعي لخلاف بينهما علي جروب خاص على الفيس بوك.

تلقت مدير أمن الدقهلية،  إخطارا  من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأمن الإداري لجامعة المنصورة يفيد بضبط طالب بكلية الآداب بعدما قام بالاعتداء على زميله بمطواة داخل الحرم الجامعي وتم تحويل الطالب المصاب الي مستشفي الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم اول المنصورة إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة طالب يدعي «محمود  محمود السعيد محمد» 19 عاما، طالب بكلية الاداب بجامعة المنصورة وتبين إصابته بـ3 طعنات نافذه بسؤاله اتهم زميله بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزته للخلاف بينهما علي جروب علي الفيس بوك. 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

امن الدقهلية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة كلية الآداب بجامعة المنصورة وحدة مباحث مدير أمن الدقهلية

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