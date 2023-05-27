حاملة طائرات وسفن صينية تعبر مضيق تايوان وتايبيه تراقب

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ وسفينتين آخريين أبحرت عبر مضيق تايوان يوم السبت.

ثم أبحرت السفن شمالًا ، ظهرًا بالتوقيت المحلي ، على طول الخط المتوسط ​​الذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش التايواني الذي راقب التحرك عن كثب بسفنه وطائراته 'استجاب بشكل مناسب'.

لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق ، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

في أغسطس الماضي ، نشرت الصين عددًا كبيرًا من الطائرات وشنت ضربات صاروخية بالقرب من تايوان في أكبر تدريبات عسكرية لها على الإطلاق في مضيق تايوان ، بعد زيارة 'المتحدثة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي في تايبيه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية أيضا يوم السبت إن ثماني طائرات مقاتلة صينية عبرت الخط المركزي للمضيق خلال الـ24 ساعة الماضية ، وهي عملية أصبحت منتظمة منذ أغسطس.

تطالب تايوان باستقلالها عن الصين التي تعتبرها جزءًا من أراضيها وتهدد بإعادة دمجها في حظيرتها بالقوة.