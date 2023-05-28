دعاء للزوج المسافر بالعمل.. 50 كلمة للرضا والكسب الحلال

دعاء للزوج المسافر بالعمل، بسفر الزوج أو صديقك أو أي شخص من أقاربك، لا تتردد على الأفواه سوى دعوات السلامة والسداد والتوفيق، ومن هذا المنطلق تبحث الكثير من الزوجات عن دعاء للزوج المسافر بالعمل ولما كثرت عمليات البحث عن دعاء للزوج المسافر بالعمل، جعلنا نقدم في السطور التالية دعاء للزوج المسافر بالعمل ، حتى تحيطه زوجته بالأدعية و يكون في طاعة الله يفوز برضا الله والكسب الحلال .. وفي السطور التالية دعاء للزوج المسافر بالعمل.

دعاء للزوج المسافر بالعمل اللهُم إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

ويستحب أن نقول في دعاء للزوج المسافر بالعمل اللهم ارزق زوجي رزقا لا تجعل لاحد فيه منة ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين.

- اللهم ارزق زوجي الجنه فانهم جنة حياتي، اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين .

-اللهم اجعل رزق زوجي مباركًا، واجعل اللهم رزقه كثيرًا وفيرًا أسألك اللهم البركة في الحياة ، والبركة في المال، كما أسألك اللهم البركة في العطاء والعافية.

- اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك.

ومن الكلمات الجميلة في دعاء للزوج المسافر بالعمل اللهَم ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي.

- اللهُم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّراً حلالاً طيباً، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالاً دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعد، بحبٍ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ.

-إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك.



- اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي.



اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي اللهم اجعلنا من العاملين بطاعتك الراغبين في رضاك الحريصين على تقواك، واصرف.

- اللهم عنا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهُمَّ أطِل في عمره على طاعتك، اللهُمَّ ألّف بين ما في قلبي وقلب زوجي على حبّك والإيمان بك وتقواك.

دعاء للزوج المسافر بالتوفيق

دعاء للزوج المسافر بالتوفيق أبواب السماء مفتوحة وبالدعاء يتحول العسير إلى يسير، وكل شيء مقدر في لوح محفوظ وبالدعاء تتيسر الأحوال وتفح الأبواب المغلقة، ودعاء للزوج المسافر بالتوفيق من الأمور التي تكون موجودة بين الزوج وزوجته بمثابة أمر بديهي، ومن باب التذكرة نذكر كل زوجة أن تدعوا لزوجها عند سفره بدعاء للزوج المسافر بالتوفيق.

- اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه.

-ويستحب دعاء للزوج المسافر بالتوفيق اللهمّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم.

-اللهمّ إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، ونور بصره، وجلاء حزنه، وذهاب همه.

-اللهم استرني وزوجي عن أعين الخلق، وبارك لي في زوجي ومالي .

اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظل ترافقه.

اللهم احفظنا من العين انا و زوجي اللهم ارزق زوجي و افتحله كل ابواب الرزق و اجعله مليونير امين يا رب .

-اللهم ارزق زوجي سعاده لا تنتهي واجعل الحزن يخطء طريقه و لا يصيبه اللهم ارزق عبادك الجنة وارزق زوجي الجنة واجعله من أحسن عبادك.

-لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

- اللهُمَّ رَضِّني بقضائكَ، وبارِك لي فيما قُدِّرَ لي، حتَّى لا أحِبَّ تعجيلَ ما أخَّرتَ ولا تأخيرَ ما عجَّلتَ.

اللهم لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلا أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد.

- اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك



دعاء للزوج المسافر بالرزق

دعاء للزوج المسافر بالرزق هنا يستحب الإكثار من الذكر والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتح الله لنا الأبواب المغلقة، وفي الذكر والاستغفار تفريج للكروب ، وهما أيضا بمثابة كلمات دعاء للزوج المسافر بالرزق، وكلنا ندعوا الله بزيادة الرزق والبركة فيه ، والزوجة عليها بدعاء للزوج المسافر بالرزق كثيرا وبأدعية حفظ زوجها وأبنائها، وفيما يلي دعاء للزوج المسافر بالرزق.



-ونقول في دعاء للزوج المسافر بالرزق اللهم ارزق زوجي راحة البال اللهم ارزقه الصحبة الصالحة والرفقة الأمينة ومن أمثلة دعاء للزوج بالسعادة الالتزام بأمر ديننا فهو سبب سعادة كل شيء.

-اللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف.

ويستحب أن نقول في دعاء للزوج المسافر بالرزق اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين.

- اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريق.

-اللهم وفق زوجي في عمله، إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك.

- اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك.

- اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني.

-ونقول أيضا في دعاء للزوج المسافر بالرزق اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

- اللهُمَّ اجعلني عوناً له على طاعتك واجعله عوناً لي، اللهُمَّ اجعله حنوناً عطوفاً حليماً رحيماً كريماً بماله وعواطفه.

- اللهُمَّ ارزقني معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهُمَّ اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسدّدني

اللهُمّ في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك اللهم اجعل قلب زوجي مشغولًا بي، وروحه معلقة بي ونفسه لا تهفُ إلا إلي ولا تشتاق إلا لرؤيتي ولقياي، اللهُمَّ اشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقّاً وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي













