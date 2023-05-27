بعد غنائه في فرح شقيقه .. ممدوح عامر يرد على نقابة القراء

رد القارئ الشيخ ممدوح عامر على بيان نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم واستنكارها للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص ويتمايل ويغني في فرح شقيقه.

وقال الشيخ ممدوح عامر خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"لست عضوًا بالنقابة، ولم يتواصل أحدًا معي حتى الآن، وفيه أعضاء من مجلس الإدارة حضروا الفرح وباركوا لي".

نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم

وأعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.



وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن، وأكدت النقابة، أنها ستقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.