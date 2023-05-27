الشيخ ممدوح عامر: فوجئت ببيان التحقيق من نقابة القرّاء وأنا لست مُقيدًا بها|فيديو

علّق الشيخ ممدوح عامر، بعد مشاركته في فرح أخيه وغنائه لأم كلثوم، قائلًا "لم يطلبني أحد للتحقيق .. وفوجئت ببيان التحقيق من نقابة القراء وأنا غير عضو في النقابة أصلاً".

وأضاف "ممدوح عامر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الحفل الخاص بفرح أخيه لم يكن به غير الأصدقاء المقربين والعائلة فقط، وأحببت أن أشارك فرحتي مع أصدقائي وأهلي لأن هذه مناسبة خاصة بالنسبة لي، مشيراً إلى أن ما تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي أحدث له حزناً في قلبه.

وتابع الشيخ ممدوح عامر، أن الإنسان من الوارد أن يُخطئ ولكن ليس علي الآخرين أن يُهاجمونه بالشكل العنيف ولكن عليهم نُصحه.