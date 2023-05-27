بعد فيديو غنائه في فرح أخيه ..الشيخ ممدوح عامر: كنت فرحان بشقيقي

‏قال القارئ الشيخ ممدوح عامر، أنه يتأثر بشكل كبير سواء في حالة الفرح أو في حالة الحزن وانه كان سعيدا جدا في حفل زفاف أخيه الأصغر.

وتابع ممدوح عامر خلال برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه هو الأخ الأكبر، وهذه هي الفرحة الأولى لهم بعد وفاة والدهم لذلك فرحته كانت كبيرة جدا، مؤكدا أنه يتصرف في حياته بحرية و بطلاقة ولا يحسب الأمور ولا يحب أن يكون مقيدا.

فيديو غنائه في الفرح

وأضاف ممدوح عامر انه كان حزينا بشكل كبير بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب غنائه في فرح أخيه و أنه يتصرف بطبيعته ولم يكن يبالي بالتصوير والانتشار بهذا الشكل، مؤكدا انه يخاف من القرآن و تقصيره نحو كتاب الله، وأنه تفاجأ من رد الفعل حول الفيديو.