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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع

فودة يفتتح سوق نويبع
فودة يفتتح سوق نويبع التجاري

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع، ضمن خطة التطوير التي تتبناها المحافظة مع مستثمري القطاع الخاص.

وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة لضمان تشغيل سياحي لائق مؤَمن على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة به.

ويتضمن السوق السياحي التجاري نحو 34 نشاطا خدميا منها، مطعم فلافل ومقلوبة ومقهى شرقي وسوبر ماركت بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتنوعة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الاهتمام بتقديم خدمات لرواد منطقة نويبع يساهم بشكل رئيسي في توفير احتياجات محافظ جنوب سيناء يفتتح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع عليها بما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتميزة بالمدينة نظرًا لكونه قائم على خدمة الرواد، كما أنه يتنوع بكم كبير من الخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها السائحين، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة لإضافة مناطق جديدة بعدد من المحافظات.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، بالشكر إلى القائمين على المنطقة بعد تحويلها لمنطقة جاذبة بعدما كانت عشوائية تماما، وفتحتها أمام المواطنين لتكون متنفس جديد لأهالي المنطقة بشكل عام.

وأكد أنه المشروع يوفر عددا من فرص العمل المناسبة بما لا يقل عن 150 فرصة عمل، لافتا إلى أنه هناك تعاون تام مع المستثمرين لخلق فرص عمل تتناسب مع إمكانيات المدينة.

وطالب محافظ جنوب سيناء الشركة المسئولة عن التنفيذ والإدارة للفنادق، بضرورة التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن تحقيق متطلبات المتواجدين بها.

وأشار إلي أن محافظة جنوب سيناء تقدم كافة سبل الدعم للمستثمرين لخلق مشروعات جديدة تتناسب مع إمكانيات المنطقة غير المسبوقة.

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة نويبع، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للسياحة ونوادي الغوص

فودة ساي

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٢٢٥٤٥
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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٢٢٥٠٥
اللواء خالد فودة يفتح السوق التجارى مدينة نويبع

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