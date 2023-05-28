فرج عامر: جماهير الأهلي في نهائي إفريقيا كامل العدد باستاد القاهرة

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن اكتمال عدد جماهير الأهلي باستاد القاهرة في نهائي بطولة افريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: "عدد جماهير الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية في ستاد القاهرة، كامل العدد".

أثار هشام جويعة، نجم الوداد السابق، الجدل قبل مواجهة الأهلي للفريق المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.



وقال نجم الوداد السابق، في تصريحات عبر إذاعة "شوف تي في" المغربية: "لو اتكلمنا على السحر والشعوذة فالنادي الأهلي هو اللي معروف بالسحر وهذه الأفعال في القارة الإفريقية".



وتابع: "أرجع إلى بطولة إفريقيا لهذه النسخة شوف الأهلي اتأهل ازاي؟ وبتقولوا الأهلي هو فريق القرن والأبطال ويخسر 5 من صن داونز الوداد لم يخسر بخمسة أهداف في عصبة الأبطال".



واختتم: "في رأيي الأهلي تأهل بسهولة، الأهلي لا يستحق التأهل، الحق أن يواجه الترجي التونسي لنظيره الوداد في النهائي وليس الأهلي".



الأهلي ضد الوداد



ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 4 يونيو القادم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.