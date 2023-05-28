عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: جماهير الأهلي في نهائي إفريقيا كامل العدد باستاد القاهرة

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن اكتمال عدد جماهير الأهلي باستاد القاهرة في  نهائي بطولة افريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر: "عدد جماهير الأهلي في  نهائي بطولة إفريقيا للأندية في ستاد القاهرة، كامل العدد".

 

أثار هشام جويعة، نجم الوداد السابق، الجدل قبل مواجهة الأهلي للفريق المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.


وقال نجم الوداد السابق، في تصريحات عبر إذاعة "شوف تي في" المغربية: "لو اتكلمنا على السحر والشعوذة فالنادي الأهلي هو اللي معروف بالسحر وهذه الأفعال في القارة الإفريقية".

 


وتابع: "أرجع إلى بطولة إفريقيا لهذه النسخة شوف الأهلي اتأهل ازاي؟ وبتقولوا الأهلي هو فريق القرن والأبطال ويخسر 5 من صن داونز الوداد لم يخسر بخمسة أهداف في عصبة الأبطال".


واختتم: "في رأيي الأهلي تأهل بسهولة، الأهلي لا يستحق التأهل، الحق أن يواجه الترجي التونسي لنظيره الوداد في النهائي وليس الأهلي".


الأهلي ضد الوداد


ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 4 يونيو القادم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض

10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية

مصر للطيران: قائد الطائرة B738  يهبط بسلام في مطار جدة بعد انفجار أحد الإطارات

وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة 3 في غارات روسية على العاصمة

روسيا تتهم ألمانيا بالكذب: مضطرون للرد على خطواتها العدائية تجاهنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ