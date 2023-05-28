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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ: كلمة الرئيس بقمة الأمن الأفريقي تؤكد ثوابت الدولة تجاه قضايا القارة

الدكتور على مهران
الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أإ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس، لبحث الأزمة الراهنة في السودان تؤكد ثوابت السياسة المصرية الخارجية لحل القضايا الأفريقية والعربية، موضحا أن ثوابت مصر عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

 

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار.

 

وتابع الدكتور على مهران: "مصر تسعى إلى حل من حلول الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية، ومصر شريك أساسي لكيفية إيجاد حل سوداني سوداني ومصر من أوائل الدول المعنية باستقرار السودان"، لافتا إلى أنه منذ بداية الأزمة مصر تسعى للتنسيق مع دول الجوار ووقف التصعيد لأنه بدون ذلك لن يكون هناك حل سياسي.

 

كما أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تثق فى قدرة الدول الأفريقية فى مواجهة أى أزمات، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة للتنمية لكل الدول الأفريقية.

 

وأشار النائب  الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان، والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.

رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي السودان دول الجوار

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