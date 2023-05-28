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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي: قادرون على زيادة صادرات الحبوب إلى مصر

الحبوب
الحبوب

أعلن رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف أن روسيا قادرة على زيادة صادرات الحبوب إلى مصر وخارجها بما في ذلك الإمدادات من المناطق الجديدة.

وقال أورلوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: “إنها قضية معقدة. هل ستزداد صادرات الحبوب من روسيا؟ الجواب: نعم، لأن روسيا تنمو في إنتاجها”.

ولفت إلى أنه ظهرت في روسيا مناطق جديدة أي "القدرة الإضافية للإنتاج"، موضحًا أن مصر ودولا أخرى تطالب بالمزيد من الواردات.

وأوضح: "يزداد الطلب. هل سنلبي هذا الطلب؟ هذا هو السؤال حول قدرة مجال الإنتاج والمجال اللوجستي ووسائل النقل البحري. هناك احتمال لنمو الصادرات. والمرحلة الحالية صعبة: قد تكون هناك تقلبات، لكن هذا ليس اتجاها عاما. الديناميات إيجابية بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن الدول غير الصديقة تخلق صعوبات في التأمين واستئجار السفن، لذلك لا يوافق العديد من الشركات على نقل المنتجات الزراعية الروسية. كما يزداد الوضع صعوبة بسبب عدم تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب.

وأكد في الوقت ذاته: "لكن روسيا لديها عامل قوة معين. والتصدير لا يزال مستمرا".

روسيا الحبوب مصر صادرات الحبوب الأعمال الروسي

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