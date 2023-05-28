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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 100 مليون يورو.. خطوة أخيرة تفصل بيلينجهام عن ريال مدريد

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، اقتراب نادي ريال مدريد من حسم التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ريال مدريد يستعد لحسم صفقة بيلينجهام، الأسبوع المقبل، إنها الخطوة الأخيرة".

وأضاف:" قيمة صفقة انضمام بيلينجهام إلى ريال مدريد ستكون 100 مليون يوور، وسيتم مناقشة الإضافات بين الناديين".

وتابع:"بيلينجهام على استعداد لتوقيع عقد مع نادي ريال مدريد حتى عام 2029".

ويرتبط بيلينجهام بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الإنجليزي 120 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر لقب الدوري الألماني، أمس السبت، لصالح بايرن ميونخ الذي توج بفارق الأهداف، بعد التساوي في عدد النقاط (71 نقطة لكل فريق).

بيلينجهام ريال مدريد فابريزو رومانو بوروسيا جود بيلينجهام

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