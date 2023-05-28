صفقة تاريخية قبل انتخابات 2024.. بايدن ينهى أزمة سقف الديون باتفاق الـ6 ركائز مع الجمهوريين | تفاصيل كاملة

في خطوة تاريخية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة سقف الديون مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في ​​وقت متأخر من يوم السبت، حيث تعد تسوية حقيقية تجنب الاقتصاد الأمريكي أي هزات سواء في الوقت الحالي، أو أثناء انتخابات الرئاسة، أو حتى بعد انتهاء الانتخابات، فمن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.

بعيد كل البعد عن الزيادة "النظيفة" التي سعى بها بايدن للحصول على سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار ، فإن اتفاقية الحزبين هي أيضًا أقل تأثيرًا بكثير من الحزمة الشاملة التي أقرها الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي حيث طالبوا بتخفيضات جذرية في الإنفاق ، وتغييرات كبيرة في قواعد تصاريح الطاقة. وإنهاء العديد من إنجازات بايدن المميزة ، بما في ذلك الإعفاء من قروض الطلاب وأجزاء من قانون خفض التضخم .

ووفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الاتفاقية هي بلا شك أكبر حل وسط لحد الدين الضخم الذي توصل إليه الطرفان منذ أكثر من عقد، حيث تمكن قادة الأحزاب من الحصول على دعم كافٍ لتصفية الصفقة من خلال المجلسين في الأيام المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى تجميد التمويل التقديري غير الدفاعي إلى حد كبير في السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر، فيما يلي الأجزاء الستة الرئيسية للاتفاقية ، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالصفقة:

متطلبات العمل

ستشدد الصفقة القيود المفروضة على برنامج المساعدة الغذائية SNAP، وكذلك المساعدات النقدية الطارئة المعروفة باسم المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة، حيث سيتم وضع حدود زمنية جديدة تدريجيًا للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال حتى سن 54 لتلقي المساعدة الغذائية من خلال برنامج SNAP إذا لم يكملوا متطلبات عمل معينة، وبموجب القانون الحالي، تنطبق هذه الحدود الزمنية فقط على الأشخاص حتى سن 49 عامًا، حيث ستنتهي هذه الحدود الموسعة في عام 2030.

وقد حصل الديمقراطيون على بعض الإعفاءات للمشردين والمحاربين القدامى، ولكن هذه الخطوة ستظل تثير غضب شريحة واسعة من الديمقراطيين في الكونجرس، وخاصة التقدميين الرئيسيين الذين ناشدوا مسؤولي البيت الأبيض في الأيام الأخيرة لرفض أي تنازلات لبرامج المساعدة، وقد ضغط الجمهوريون أيضًا لتضمين متطلبات العمل الجديدة في برنامج Medicaid، لكن البيت الأبيض أوضح في وقت مبكر أنه لن يتفاوض بشأن أي تغييرات على هذا البرنامج.

السماح بالطاقة

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فيبدو أيضًا أن الصفقة لا تقدم أي تقدم كبير في قضية سياسية واحدة حيث كان كل من الديمقراطيين والجمهوريين يأملون في التوصل إلى اتفاق: تسريع عملية إصدار التصاريح الفيدرالية لمشاريع الطاقة، وسعى نواب الحزب الجمهوري - انضم إليهم السناتور الديمقراطي جو مانشين من وست فرجينيا - للحصول على موافقات أسرع لخطوط أنابيب النفط والغاز وغيرها من مشاريع الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه، يرغب العديد من الديمقراطيين في تسريع عملية الموافقة على البنية التحتية للطاقة النظيفة، بما في ذلك خطوط الطاقة التي ستكون ضرورية لنقل كميات هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر البلاد لتلبية أهداف بايدن المناخية.

ولكن في النهاية، بدا الجدول الزمني لتفادي التخلف عن سداد الديون الوطنية ضيقًا للغاية بحيث لا يسمح للأحزاب بالتوصل إلى صفقة كبيرة بشأن التصاريح ، وهي قضية ما زال بعض المشرعين يأملون في أن يتمكن الكونجرس من تناولها هذا العام، وبدلاً من ذلك، لم تسفر الصفقة إلا عن تغييرات طفيفة في عملية التصريح الحالية، وذلك وفقًا لما ذكره شخص مطلع على البنود، وتتضمن الاتفاقية إضافة "كفاءات العملية" إلى القانون الذي مضى عليه عقود والذي يحكم المراجعات البيئية الفيدرالية للمشاريع ، ويدعو إلى تعيين وكالة فيدرالية رائدة واحدة فقط لمراجعة تصريح معين، لكن في فوز كبير للديمقراطيين، تحافظ الصفقة على مئات المليارات من تمويل الطاقة النظيفة في قانون المناخ الخاص بالديموقراطيين ، قانون خفض التضخم ، الذي سعى الجمهوريون إلى إلغائه.

مخالب المساعدات Covid

كذلك ستعيد الصفقة مليارات الدولارات من أموال الإغاثة غير المنفقة من Covid التي قدمها الكونجرس منذ عام 2020، مما يؤثر على مجموعة واسعة من الجهود الصحية الحالية والمستقبلية، وقد حذر الديمقراطيون مؤخرًا من أن التخفيضات ستضر بالسكان الضعفاء بشكل خاص، بما في ذلك قدامى المحاربين وأفراد القبائل، وتقوض جهود الاستعداد للأوبئة في المستقبل، ويدق مسؤولو الصحة الفيدراليون ناقوس الخطر بشأن التأثير المحتمل للتخفيضات على عمل الإدارات الصحية بالولاية والمحلية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ، والأمراض المنقولة جنسياً الأخرى ، والأمراض الفيروسية الجديدة ، مثل الجدري.

فيما سلط الديمقراطيون أيضًا الضوء على أن التخفيضات ستؤخر تجديد المخزون الوطني الاستراتيجي، مما يزيد من الاحتمال، في حالة ظهور جائحة جديد ، لتكرار الأيام الأولى لكوفيد عندما كان لابد من تقنين الأقنعة والمسحات وأجهزة التهوية والأدوية وغيرها من الإمدادات الحيوية، ولكن البيت الأبيض يزعم أن الصفقة ستحمي التمويل المهم للتحضير للأوبئة في المستقبل واندفاعات كوفيد.

تخفيضات IRS

وذكرت صحيفة بوليتيكو، أن جزءا من 80 مليار دولار من التمويل المقدم للديمقراطيين من أجل مصلحة الضرائب في العام الماضي سوف يتم استرداده مرة أخرى، فمن المفترض أن يساعد هذا المبلغ من المال الوكالة في زيادة قدرتها على ملاحقة الغشاشين الضريبيين الأثرياء، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحسين خدمة العملاء، وقد كان الجمهوريون في حالة غضب ضد التمويل لعدة أشهر، قائلين إنه سيُستخدم في المقام الأول لملاحقة متوسط ​​دافعي الضرائب، على الرغم من تعهد إدارة بايدن بعدم زيادة معدلات التدقيق المعتادة لأولئك الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار.

بينما كافحت الإدارة لوقف الأموال، فمن المتوقع أن يكون الخفض صغيرًا نسبيًا مقارنة بما دفعه الحزب الجمهوري طوال العام، وقد استخدم الجمهوريون في مجلس النواب تصويتهم الأول بعد توليهم رئاسة المجلس هذا العام للمطالبة بإلغاء أكثر من 70 مليار دولار من التمويل، مع ترك بعض الأموال دون مساس لتحسين خدمة دافعي الضرائب، وربما لن ترضي اتفاقية الحد من الديون أيًا من الجانبين ، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين لديهم أسباب أكثر للاستياء أكثر من الديمقراطيين لأن التمويل لم يتم إلغاؤه.

سقوف الإنفاق

بالنسبة للجمهوريين، فإن اتفاق الميزانية لمدة عامين بعيد كل البعد عن خفض الإنفاق البالغ 130 مليار دولار الذي سعى إليه الحزب لأول مرة للسنة المالية المقبلة ، ويفشل في الحد من الإنفاق لعقد من الزمان كما أراد العديد من المشرعين في الحزب الجمهوري، وبدلاً من ذلك، ستبقي التمويل غير الدفاعي ثابتًا إلى حد كبير للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر، عند حوالي 637 مليار دولار، وسيتم تحديد سقف التمويل الدفاعي بناءً على طلب ميزانية بايدن، عند 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.5 في المائة، وستكون الرعاية الطبية للمحاربين القدامى مطابقة لطلب الرئيس ، بقيمة 121 مليار دولار في السنة المالية 2024.

فيما سيزداد الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 1٪ في عام 2025 ، تليها سنوات من أهداف التمويل غير القابلة للتنفيذ، وسيتعين على الكونجرس تمرير جميع مشاريع قوانين التمويل السنوية الاثني عشر بحلول نهاية شهر يناير أو مواجهة تصحيح تمويل مؤقت يخفض الإنفاق بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات.

فالصفقة هي نتيجة أقل مواتاة للديمقراطيين من صفقة الميزانية لمدة عامين والتي تم ترسيخها في عام 2019 من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، في انتصار للديمقراطيين في مجلس النواب في ذلك الوقت، حيث اتفق الجانبان على تقديم دفعة تمويل أكبر للبرامج المحلية مقارنة بالجيش، وذلك على حسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية.

القروض الطلابية

كان المحافظون يحاولون استخدام سقف الديون لإجبار البيت الأبيض على التراجع عن خطة بايدن لإلغاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون الطلاب لعشرات الملايين من الأمريكيين، وقد قال شخص مطلع على المفاوضات إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم السبت سيبقي هذا البرنامج دون تغيير، ولكن الاتفاقية تقنن خطة إدارة بايدن إلى قانون لإنهاء التجميد المستمر لمدفوعات قروض الطلاب الشهرية وفوائدها في نهاية الصيف، ووفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، فقد كانت وزارة التعليم تستعد في السابق لإعادة بدء المدفوعات بعد بداية سبتمبر.

وكان المشرعون الجمهوريون يضغطون على الإدارة لاستئناف تحصيل مدفوعات قروض الطلاب ، مما أدى إلى تفجير التكلفة البالغة 5 مليارات دولار تقريبًا كل شهر لإبقاء جميع قروض الطلاب الفيدرالية تقريبًا متوقفة مؤقتًا، فمشروع قانون سقف الديون الذي أقره الجمهوريون الشهر الماضي كان سيقلص بشكل دائم سلطة وزارة التعليم في تجميد مدفوعات الطلاب، ولكن الاتفاق لن يذهب إلى هذا الحد، حيث يحمي قدرة الوكالة على إيقاف المدفوعات مؤقتًا في حالة الطوارئ المستقبلية، وفقًا لشخص مطلع على المفاوضات، وقال أيضًا إن خطة الإدارة لتوسيع السداد المدفوع بالدخل ستكون محمية، وعلى الرغم من أن البيت الأبيض تجنب أي تراجع عن تخفيف ديون الطلاب في الصفقة، إلا أن مستقبل البرنامج لا يزال غير مؤكد، حيث تستعد المحكمة العليا لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستسمح لبايدن بالمضي قدمًا في إلغاء الديون.