مجاني وآمن تماما..أسهل تطبيق للمعاملات البنكية والتحويلات على موبايلك

أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستا باي Instapay للتحويلات الفورية الذي يتيح لعملاء البنوك و البطاقات البنكية و المحافظ الإلكترونية ميزة طال انتظارها، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق تحويل الأموال من حساباتهم البنكية لحظيا إلى الآخرين أو إلى الحسابات الأخرى، وهو التطبيق المرخص من البنك المركزي المصري ويدعم العديد من البنوك العاملة في مصر.

ويوفر تطبيق انستا باي Instapay المتوفر لكل من هواتف آيفون وهواتف أندرويد تحويل الأموال لحظيا بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة من خلال الهاتف مباشرة، وذلك خلال أي وقت من اليوم طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المستخدمين سهولة أكبر في تحويل واستقبال الأموال مباشرة، وذلك دون الحاجة إلى أي زيارات للبنك أو أي جهة أخرى مما يوفر وقتا طويلا.

ورفع Instapay حدود المعاملات اليومي والشهري لمستخدمي التطبيق في 15 مارس 2023، بحيث أصبح أقصى حد للمعاملة الواحدة 70 الف جنيه مصري، كما أصبح حد المعاملات اليومي 120 الف جنيه وحد المعاملات الشهري 400 الف جنيه، وذلك لكل حساب بنكي من حسابات المستخدم مربوط بالتطبيق.

طريقة استخدام تطبيق InstaPay للتحويلات

• تثبيت تطبيق InstaPay من خلال متجر جوجل بلاي لأندرويد أو متجر آبل للتطبيقات لمستخدمي آيفون.

• إدخال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب البنكي (تأكد دائما من كونه مرتبطا بحسابك البنكي).

• إضافة الحسابات البنكية على انستاباي، وذلك من خلال اختيار البنك الخاص بك وإدخال بيانات البطاقات البنكية التي تتضمن الرقم الخاص بالبطاقة المكون من 16 رقما والرقم السري الخاص بها، ليظهر بعدها جميع الحسابات الخاصة بالمستخدم في هذا البنك ليختار ما يريد ربطه منها بالتطبيق.

• اختيار عنوان دفع مختصر مميز IPA يسهل استقبال الأموال من الآخرين مباشرة من خلال تطبيق انستاباي.

• سيرسل تطبيق Instapay رسالة للتحقق على رقم الهاتف وإنشاء رمز مرور PIN للتطبيق مكون من 6 أرقام.

وبعدها يمكن للمستخدم الاستفادة من مميزات تطبيق انستاباي التي يعتبر أبرزها دعم إرسال واستقبال أو تحويل الأموال لحظيا في أي وقت من خلال الهاتف مباشرة.