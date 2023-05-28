عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجاني وآمن تماما..أسهل تطبيق للمعاملات البنكية والتحويلات على موبايلك

مجاني وآمن تماما..أسهل
مجاني وآمن تماما..أسهل تطبيق للمعاملات البنكية

أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستا باي Instapay  للتحويلات الفورية الذي يتيح لعملاء البنوك و البطاقات البنكية و المحافظ الإلكترونية ميزة طال انتظارها، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق تحويل الأموال من حساباتهم البنكية لحظيا إلى الآخرين أو إلى الحسابات الأخرى، وهو التطبيق المرخص من البنك المركزي المصري ويدعم العديد من البنوك العاملة في مصر. 

ويوفر تطبيق انستا باي Instapay المتوفر لكل من هواتف آيفون وهواتف أندرويد تحويل الأموال لحظيا بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة من خلال الهاتف مباشرة، وذلك خلال أي وقت من اليوم طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المستخدمين سهولة أكبر في تحويل واستقبال الأموال مباشرة، وذلك دون الحاجة إلى أي زيارات للبنك أو أي جهة أخرى مما يوفر وقتا طويلا.

ورفع Instapay حدود المعاملات اليومي والشهري لمستخدمي التطبيق في 15 مارس 2023، بحيث أصبح أقصى حد للمعاملة الواحدة 70 الف جنيه مصري، كما أصبح حد المعاملات اليومي 120 الف جنيه وحد المعاملات الشهري 400 الف جنيه، وذلك لكل حساب بنكي من حسابات المستخدم مربوط بالتطبيق.

 

طريقة استخدام تطبيق InstaPay للتحويلات

 

تثبيت تطبيق InstaPay من خلال متجر جوجل بلاي لأندرويد أو متجر آبل للتطبيقات لمستخدمي آيفون. 

• إدخال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب البنكي (تأكد دائما من كونه مرتبطا بحسابك البنكي). 
• إضافة الحسابات البنكية على انستاباي، وذلك من خلال اختيار البنك الخاص بك وإدخال بيانات البطاقات البنكية التي تتضمن الرقم الخاص بالبطاقة المكون من 16 رقما والرقم السري الخاص بها، ليظهر بعدها جميع الحسابات الخاصة بالمستخدم في هذا البنك ليختار ما يريد ربطه منها بالتطبيق. 

• اختيار عنوان دفع مختصر مميز IPA يسهل استقبال الأموال من الآخرين مباشرة من خلال تطبيق انستاباي. 

• سيرسل تطبيق Instapay رسالة للتحقق على رقم الهاتف وإنشاء رمز مرور PIN للتطبيق مكون من 6 أرقام. 

وبعدها يمكن للمستخدم الاستفادة من مميزات تطبيق انستاباي التي يعتبر أبرزها دعم إرسال واستقبال أو تحويل الأموال لحظيا في أي وقت من خلال الهاتف مباشرة. 

instaPay إنستا باي البنوك البطاقات البنكية المحافظ الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

نفس شكل iPhone 14 Pro..موبايل Realme الأكثر مبيعا ب 4070 جنيها فقط

أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

صدمة الخميس.. نتفليكس تفرض رسوما إضافية مقابل مشاركة الباسورد

Vivo تطلق هاتفا اقتصاديا جديدا ينافس Oppo وسامسونج

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

كاميرا 108 ميجا بكسل.. Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

أحدث هواتف Nokia الرائعة .. تبدأ من 490 جنيهًا

وسط «عام الكفاءة»|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر

ترشيحاتنا

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ