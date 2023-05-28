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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد الجامعة العربية يصل تشنغدو للمشاركة في منتدى التعاون مع الصين

وفد الجامعة العربية
وفد الجامعة العربية في الصين

وصل وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أعمال الدروة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة 7 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين المقرر عقدهما يومي 29-30/5/2023.

 ويترأس وفد الأمانة المشارك في هذه الدورة السفير د. خالد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وبمشاركة وزير مفوض د. محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي، والوزير المفوض رحاب عز الدين مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، والوزير المفوض فؤاد بستنجي مسؤول ملف التعاون العربي الصيني.
 

وعقب وصول وفد الأمانة العامة إلى مدينة تشنغدو، عُقد اجتماع تنسيقي عربي صيني بحضور السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية للجانب العربي).

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين من الدول العربية والصين غداً الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء، تليها زيارة للوفود العربية إلى مقاطعة شينغيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد التعاون العربي الصيني الجامعة العربية الدول العربية والصين

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