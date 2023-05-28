مصدر بالزمالك يوضح موقف عبدالله جمعة من المباراة المقبلة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما شارك اللاعب في التدريبات مؤخرا.

وأكد المصدر أن فرصة اللاعب صعبة في اللحاق بمباراة طلائع الجيش بسبب عدم جاهزيته ، حيث غاب الاعب عن التدريبات لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها من قبل في العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر أن أحمد فتوح الظهير الأيسر جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بعد انتظامه في التدريبات مؤخرًا.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز