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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة التركية: نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الأولى

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

قال مصدر في المعارضة التركية، اليوم الأحد، بأن نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الجولة الأولى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

بدء عملية الفرز.. انتهاء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

بيان عاجل من حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن فرز أصوات الانتخابات التركية

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

المعارضة التركية الجولة الأولى تركيا انتخابات تركيا

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