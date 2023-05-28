المعارضة التركية: نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الأولى

قال مصدر في المعارضة التركية، اليوم الأحد، بأن نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الجولة الأولى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.