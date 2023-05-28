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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حفلة إنشاد ديني لفرقة سلطان العارفين.. الجمعة 16 يونيو

صدى البلد

تستعد فرقة سلطان العارفين الدولية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو المنشد الملحن أحمد سليمان، لعمل فني إنشادي إسلامي الجمعة 16 /6 /2023 في قبة الغوري بجوار مسجد سبط سيدنا رسول الله الحسين رضي الله عنه.

وتقدم الفرقة عددا من الأناشيد الدينية وفن المولوية تحت عنوان ( نهج الحب) وذلك حباً في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.


تأسست فرقة سلطان العارفين بقيادة وإشراف المنشد أحمد سليمان في سوريا عام 1989  وقدمت فن الإنشاد بجميع اللهجات وشاركت في عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية إلى أن استقرت عام 2013 في مصر، لتشارك في جميع المناسبات والمهرجانات وكافة المسارح .

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