فرز 61% من أصوات انتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان 55.26% وكيتشدار أوغلو 44.74٪%

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 55.26% من الأصوات مقابل حصول منافسه كمال كيتشدار أوغلو على 44.74% من الأصوات بعد فرز 61.38% من الأصوات، اليوم /الأحد/، خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.