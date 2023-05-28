مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كين تيتي لفريق فولهام في الدقيقة 19، وتعادل سانشو لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 39.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.