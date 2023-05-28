مصحوبة بالرعد والبرق ..عاصفة ترابية تجتاح حلايب وشلاتين

شهدت منطقتا حلايب وشلاتين، التابعتين لمحافظة البحر الأحمر، عاصفة ترابية عنيفة في مساء يوم الأحد. تسببت هذه العاصفة في تدني مستوى الرؤية بشكل كبير نظرًا لكثافة الغبار المتراكم في الجو، وكانت مصحوبة بظواهر الرعد والبرق.

وشهدت المناطق الجبلية المتناثرة في حلايب وشلاتين هطول أمطار متفرقة خلال ساعات النهار، حيث تراوحت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة. نتيجة لذلك، تجمعت كميات كبيرة من المياه في مناطق الجبال المختلفة، مما أفرح السكان الذين ينتظرون نمو العشب الذي يعتمد عليه رعاية الإبل والأغنام.

وقد توقعت الإدارة العامة للأزمات في محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدن المحافظة وجبالها. لذا، أكدت على ضرورة أن يتوخى قائدي السيارات الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية أثناء سقوط الأمطار، وأن يلتزموا بقواعد المرور المعمول بها.