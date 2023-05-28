أشرف صبحي خلال اجتماعه بالنواب: أتوقع الحصول على 10 ميداليات بأولمبياد باريس

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة تفتح يديها لجميع أفراد المنظومة الرياضية ، وللجنة الشباب من أجل مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 24.
وتوقع وزير الشباب ، أن تحصد مصر 10 ميداليات ، في اولمبياد باريس ، حيث تحرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية من اجل رفع اسم مصر في كافة المحافل ، متابعا : أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل علي حلها .. كلنا نحرص علي اسم البلد .
وأشار إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الألعاب الفردية ، ولكن مهما نحقق من بطولات في تلك الالعاب ، إذا حدث هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي يُقال مصر مفيهاش رياضة قائلا :" كرة القدم هي مزاج عام الشعب المصري ".
وأشار إلى أن هروب بعض اللاعبين من المعسكرات ، تتعامل معها الوزارة من خلال الإجراءات القانونية ، لافتا إلى أن أحد لاعبي الإسكواش الذي هرب للخارج استطاع أبناء منتخب مصر للاسكواش هزيمته “رايح - جاي” متسائلا أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم.
ووجه حديثه للنواب ، وأعضاء الاتحادات : نضع أيدينا في أيديكم للوصول إلى حلول لتلك الظاهرة لافتا إلي أنه رغم تخفيض موازنة الوزارة ، إلا أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية وسيتم تقديم كل الدعم.