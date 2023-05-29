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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: جولة وزيرى التنمية المحلية والتخطيط بسيناء دليل على استقرار أرض الفيروز

محمود قاسم عضو مجلس
محمود قاسم عضو مجلس النواب

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب قيام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء القيام بجولة تفقدية سيرا على الأقدام في شوارع مدينة العريش وسط اهالى وجماهير سيناء وذلك خلال زيارة وزيري التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء، افتتحوا خلالها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش ومركز اصدار التراخيص للمحال التجارية بالعريش وتفقدوا مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحي المساعيد بالعريش بمثابة دليل قاطع على عودة الأمن والاستقرار فى ربوع وشوارع شمال سيناء.


ووجه " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لصقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة ظاهرة الارهاب الأسود وتطهير أرض الفيروز المقدسة من دنس ورجس الارهاب والارهابيين مؤكداً أن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله عندما نجحت فى مكافحة الارهاب وهزيمته وفى نفس الوقت اطلعت العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع انحاء سيناء.

 


وطالب مجتمع الأعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم داخل سيناء فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مشيداً بجميع الحوافز التشجيعية التى قررتها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لسيناء
كما وجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير لجميع عواقل وقبائل وجماهير سيناء الابطال على دورهم البطولى فى مساندة ودعم أبطال ورجال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية فى حربهم الناجحة ضد الارهاب معرباً عن ثقته التامة فى أن سيناء وفى القريب العاجل ستكون واحدة من اهم المناطق الاقتصادية الواعدة لجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض سيناء
وكان الوزيران يرافقهما المحافظ قد تفقدوا شارعي 23 و26 يوليو وميدان السادات وشارع علي بن أبي طالب بوسط مدينة العريش.

محمود قاسم مجلس النواب هشام امنة التنمية المحلية

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