استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق 3 منشآت خلال حملة مكبرة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن اللجنة المشكلة لمتابعة مدى التزام المحال بمواعيد الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قامت بإغلاق ٣ منشآت مخالفة بنطاق الحي.

وأوضح، في بيان اليوم الاثنين أن المنشآت عبارة عن ٢ كافيه ومحل لبيع المواد الغذائية بشارع عزيز فهمي زنانيري وتعاونيات سموحة وشارع الفردوس بسموحة.

وأكد حبيب أن اللجنة مستمرة في شن حملاتها يوميا على المحال والمقاهي والكافيتريات، وتوقيع الغرامات والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بحضور رئيس لجنة الغلق الإداري والعضو القانوني وإدارة رخص المحلات وإشغال الطريق ومحصل الإيرادات.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها وعودة الانضباط بالشوارع والمناطق المختلفة بنطاق الحي .