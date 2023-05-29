عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدأت أمس وانتهت اليوم.. شوبير يسخر من أحداث مباراة فيوتشر وإنبي

فيوتشر وإنبي
فيوتشر وإنبي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الوقائع الغريبة التي شهدتها مباراة فيوتشر وإنبي، والتي أقيمت مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في دور الـ16 بكأس مصر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "المباراة بدأت أمس وانتهت اليوم، وحكم تقنية الفيديو استدعى حكم الساحة لطلب مراجعة صحة هدف فيوتشر، إلا أنه تفاجأ بتعطل التقنية قبل أن تعمل وظل يراجعها لمدة 20 دقيقة".

وأضاف شوبير: "الحكم بعد مراجعة الفيديو احتسب هدف، وإنبي اعترض على القرار والإداريون بالفريق طلبوا من اللاعبين الخروج من الملعب والانسحاب من اللقاء".

وتابع: "إنبي قرر بعدها استكمال المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبي وهو ما رفضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر الذي تعرض للطرد على الاعتراض بشكل قوي، وأنا عايز أعرف هل فيه ثواب وعقاب ولا الأزمة هتنتهي على مفيش".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

ترشيحاتنا

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

مفاجأة .. مالك ملاهي الإسكندرية متهم بـ انهيارها

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ