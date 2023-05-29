بدأت أمس وانتهت اليوم.. شوبير يسخر من أحداث مباراة فيوتشر وإنبي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الوقائع الغريبة التي شهدتها مباراة فيوتشر وإنبي، والتي أقيمت مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في دور الـ16 بكأس مصر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "المباراة بدأت أمس وانتهت اليوم، وحكم تقنية الفيديو استدعى حكم الساحة لطلب مراجعة صحة هدف فيوتشر، إلا أنه تفاجأ بتعطل التقنية قبل أن تعمل وظل يراجعها لمدة 20 دقيقة".

وأضاف شوبير: "الحكم بعد مراجعة الفيديو احتسب هدف، وإنبي اعترض على القرار والإداريون بالفريق طلبوا من اللاعبين الخروج من الملعب والانسحاب من اللقاء".

وتابع: "إنبي قرر بعدها استكمال المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبي وهو ما رفضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر الذي تعرض للطرد على الاعتراض بشكل قوي، وأنا عايز أعرف هل فيه ثواب وعقاب ولا الأزمة هتنتهي على مفيش".