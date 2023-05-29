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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط يبحث مع المفوض السامي آخر مستجدات قضايا اللاجئين في الدول العربية

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل المفوض السامي لشئون اللاجئين

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 29 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة، فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرض قدمه المفوض العام  لاوضاع اللاجئين في المنطقة العربية ، وبشكل خاص من السودانيين الذين هجروا السودان عقب اندلاع المواجهات المسلحة. 

وأوضح المتحدث ، أن اللقاء تطرق الي زيارة المفوض العام للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل الذي يُمثل البوابة الرئيسية لعبور اللاجئين السودانيين إلى مصر، وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم ١٦٠ ألفاً منذ اندلاع النزاع المُسلح في السودان في منتصف شهر أبريل الماضي.

وأوضح أبو الغيط، خلال اللقاء أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين، لا سيما مع عدم وضوح الموقف في السودان، مؤكداً أن وقف إطلاق نارٍ مُستدام يُمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين، وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحو أكثر نجاعة مع أوضاع اللاجئين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول كذلك أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية وبشكل خاص في دولتي لبنان والاردن اللتين تحملتا العبء الاكبر للنزوح السوري في المنطقة العربية، وضرورة العمل بجدية لتفعيل مسارٍ يضمن عودتهم الطوعية والكريمة إلى بلادهم وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية علي نحو ماتضمنه القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في جدة، مُضيفاً أن الأمين العام للجامعة شدّد على الأهمية الكبيرة لدور مفوضية اللاجئين في هذا الخصوص.

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