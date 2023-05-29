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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من رسائل واتساب إلى مزرعة برشيد .. تفاصيل تحرير طالب الإسكندرية المختطف

اختطاف
اختطاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، واتهامها لأحد الأشخاص (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين (نجل عم المختطف - مقيم بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (المشكو فى حقه ، بالإشتراك مع "3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة).

ومع تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف، وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل إسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيسبوك" وإستدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا بإصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة وإستولوا على "هاتفه المحمول" ، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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