اختطاف طفل عبر لعبة ببجي.. ووالده يطالب بإعدام المتورطين|فيديو

بسبب "لعبة ببجي".. تمكنت مديرية أمن القليوبية منذ أيام من إعادة طفل يدعى أحمد الشامي، بعد تغيبه عن أسرته 4 أيام، بحسب تقرير عرضته فضائية العربية.

استغاثة أسرة ..بسبب " لعبة ببجي"



ووفقاً للتقرير، فإن "الشامي" تم اختطافه على يد مجهول، استدرجه من أحد محلات الألعاب الإلكترونية بجوار منزله، مؤكداً أن مرتكب الواقعة أوهم الطفل البالغ من العمر الـ7 سنوات، أنه سوف يفتح له حساباً على لعبة ببجي، واصطحبه بعيداً.



وأفاد التقرير، أنه بعد إستغاثة الأسرة و فحص كاميرات المراقبة، بمحيط المنطقة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية الجاني و ضبطه، قبل أن تعيد الطفل إلى أسرته.

إعترافات المتهم بالخطف من خلال لعبة ببجي

من جانبه قال والد "أحمد الشامي"، إنه كان يحذر أبنه دائماً، ألا يتعامل مع الغرباء، مؤكداً أن أبنه دام غيابه لمدة 4 أيام، ثم عثرت علية أجهزة الأمن في "قليوب"

وتابع:" المتهم أعترف إنه خطف الولد من خلال وهمه أنه سوف يفتح حساب له على "لعبة ببجي"، و أنا بطلب أنه يحكم عليه بالإعدام، حتى لا يجرأ أحد على إختطاف الأطفال مرة اخرى"