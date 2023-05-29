أحمد أبو المجد: تخفيض رسوم الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات أمس الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها أمس.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة اليوم، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.

الحكم لصالح مصطفى كامل

وكانت أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على 3 قضايا دفعة واحدة.

أولاً : رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة.

وقضي الحكم ( قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ) . وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً .

ثانياً : رفض الدعوى رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية، التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.

ثالثاً : رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته لنيابة الأموال العامة. وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

مصطفى كامل

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقية ( علاء الدين عامر ، رامي عادل ، أحمد مكين ) على نجاحهم في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحجج القانونية التي أظهرت وجه الحقيقة.

مصطفى كامل وكيلًا الاتحاد العام للنقابات الفنية

من جهة أخرى، تولى الفنان مصطفى كامل، منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العام، اليوم الجمعة، ليعلن فيه عن القرار.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، في البيان: «إلى مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ووكيل الاتحاد العام للنقابات تحية طيبة وبعد.. برجاء التفضل بالإحاطة أنه قد تم تكليفكم من جانب مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية بمنصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)».

وتابع البيان: «نتمنى لكم بمزيد من التقدم والتوفيق والرقي.. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام».

مصطفى كامل والانتخابات

من جهة أخرى، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين.

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

في أبريل الماضي، عقد مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالأقاليم فقط.

وتم عرض كافة المصروفات والإيرادات، وتضمن الاجتماع موقف النقابة المالى وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس إدارة النقابة الأم.

وتم عرض كل فعاليات الاجتماع عبر شاشات عرض وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد.

إيرادات نقابة المهن الموسيقية

وفي أول أبريل 2023، كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- عن مستندات مالية وإدارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة.

وعرض مصطفى كامل، مستندا حسابيا يكشف فيه أن فائض إيرادات نقابة المهن الموسيقية، منذ فترة توليه النقابة، وصل إلى 29 مليون و777 ألف جنيه.

حسابات نقابة المهن الموسيقية لدى البنوك

كما كشف مصطفى كامل، تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة لدى البنوك، حتى أول أبريل 2023.

وأوضح مصطفى كامل، أن رصيد حسابات نقابة المهن الموسيقية، في فترة توليه وصل إلى 103 ملايين و600 ألف جنيه.