مي عمر تفضح زوجها في طبخ الملوخية.. والأخير: بتسيحيلي

كشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن لديها طفلتين، طبع كل طفله منهما مختلف عن الأخر.



وأضافت الفنانة مي عمر، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، ابنتي الأصغر هادئة جدا والأكبر شقية بشدة مثل بابها المخرج محمد سامي.

وتابعت مي عمر، أنه زوجي المخرج محمد سامي بيدخل المطبخ، و بيعمل استيك كويس وبيطبخ بعض الحاجات، مستدركة أنه في مرة دخل المطبخ يعمل ملوخية ، عمل شوربة ملوخية وحاجة بعيدة عن الملوخية.

رد المخرج محمد سامي، ضاحكا: "طب تساعديني مش تسيحي لي كده، وبشكل عام مش انتي اللي بطبخي، وأغلب الاكل مش بتعمله".

مي عمر

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبه السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

https://fb.watch/kQOQIq280K/?mibextid=Nif5oz