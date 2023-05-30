خوفا من الإصابة.. فرج عامر يعلق على تراجع أداء بيرسي تاو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب: “في لاعبين في الاهلي كانوا خايفين من الاصابة في مباراة سيراميكا ولذلك لم يظهروا كما تعودنا ان نراهم واولهم بيرسي تاو الذي لم يكن في قمة تركيزه”.

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر على قدر كافي من التركيز.