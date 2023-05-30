نجوم هزموا السرطان| سمية الألفي أعلنت الشفاء بعد عامين.. عايدة رياض حاربت الخبيث وقهرته.. إليسا وثقت المعاناة في كليب

لم تكن الفنانة سمية الألفي، أول من تعافى من مرض السرطان بين النحوم، حيث سبقها قائمة كبيرة بأسماء نجوم عانوا بسبب صراعهم مع المرض الخبيث، بعضهم قاوم وانتصر على ذلك المرض.

ونرصد فى السطور التالية أبرز النجوم الذين حاربوا مرض السرطان.

سمية الألفي

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنه تعافيت تماما من مرض السرطان.

وأضافت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين ، أن ادعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر.

وتابعت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، أن اشكر كل من وقف بجواري في محنتي وازمتي الصحية الأخيرة.

وكانت الفنانة سمية الألفى، التى كشفت قبل عامين، عن إصابتها “بسرطان الثدى” من الدرجة الرابعة واستعدادها للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، وبعضها خضعت للعلاج الكيماوي، حتى شفيت من المرض.

سمية الألفى

إليسا

الفنانة اليسا سبق وأن أعلنت عن إصابتها بورم في الثدي، وكانت طريقة إعلانها الخبر هي الأكثر تاثيرا، نظرا لأنها قامت بإخبار جمهورها عن طريق كليبها قبل الأخير والذي حمل اسم "إلى كل اللى بيحبوني".

كما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تعافيها من سرطان الثدي، وقالت إنها تسعى من وراء ذلك، إلى تشجيع النساء على التعافي من هذا المرض الخبيث.

اليسا

هيثم شاكر

النجم الشاب هيثم شاكر كان من أهم الفنانين الشباب خلال فترة الألفينيات، لكنه اختفى دون سابق إنذار لعدة سنوات، حتى عاد للساحة الفنية من جديد، ليروي رحلة مرضه مع السرطان، الأمر الذى أدى إلى اختفائه 5 سنوات عن عيون الجمهور.

وأعلن هيثم شاكر عن تفاصيل مرضه، مؤكداً أنه أصيب بورم خبيث بالمعدة والقولون على أثره تم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، مما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

هيثم شاكر

أحمد حلمى

أصيب الفنان أحمد حلمى بورم خبيث في منطقة الظهر، الأمر الذى استدعى إلى سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ رحلة العلاج.

ولم يختف "حلمى" عن جمهوره طويلا، حتى عاد بأعمال فنية جديدة، وظلت الضحكة باقية على وجهه، ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل مرضه للجمهور.

أحمد حلمى

شريهان

من الفنانات التي أدى السرطان إلى غيابها عن جمهورها لسنوات عديدة كانت الفنانة شريهان، التي كانت نجمة فوزاير رمضان وإيقونة لم تتكرر حتى الآن في فن الرقص والغناء الاستعراضى، حتى ابتعدت عن الأضواء في عام 2002، بعد إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية، ورفضت الكشف عن تفاصيل رحلتها مع المرض، حتى عادت إلى الأضواء من جديد بإطلالة مميزة أبرزت جمالها ورشاقتها المعهودة.

شيريهان

شريف مدكور

حرص شريف مدكور على مشاركة جمهوره رحلة مرضه مع المرض الخبيث، بعد أن أعلن إصابته بسرطان القولون، الأمر الذى أدى إلى تعاطف جمهوره والتفافه حوله بالدعاء، حتى أعلن انتصاره على المرض.

شريف مدكور

عايدة رياض

وقبل 5 سنوات، كشف الفنانة عايدة رياض عن إصابتها بمرض السرطان عام 2015 ، مؤكدة أنها كانت تحصل على جرعات الكيماوي لمدة ثلاثة أيام كل 20 يوما .

وتابعت " عايدة رياض " في أحد البرامج التليفزيوينة أنها لم تقم بإبلاغ أحد بإصابتها بهذا المرض على الإطلاق، مؤكدة ان الطبيب الذى كان يقوم بعلاجها نصحتها بالعمل وعدم الاعتذار عن اى أعمال درامية يتم عرضها عليها.

وأضافت أنها قامت بالتعاقد حينها على المشاركة فى بطولة " حالة عشق ، ولم توم بمصارحة أحد بمرضها إلا لكل من مخرج العمل يوسف فخر الدين والفنانة بوسى.

وقبل عام، استعادت الفنانة عايدة رياض ذكرياتها الصعبة مع مرض السرطان ونشرت صورة لها عبر "انستجرام".

وكتبت عايدة رياض: "كل ما اشوف الصورة دي بشكر ربنا انه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري".

وتابعت عايدة رياض: "ممكن تاخدو بالكم من ملامحي كانت مرهقة ازاي محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة والحمد لله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني و كل ما أقوم من النوم بحمد ربنا انه شفاني وعافاني ربنا يحميكم و يحفظكم يا حبايبي".

وتابعت عايدة رياض: "ممكن تاخدو بالكم من ملامحي كانت مرهقة ازاي محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة والحمد لله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني و كل ما أقوم من النوم بحمد ربنا انه شفاني وعافاني ربنا يحميكم و يحفظكم يا حبايبي".

عايدة رياض

يوسف منصور

كشف الفنان يوسف منصور، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع مني عبد الغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، على شاشة cbc، أن سبب اختفاءه هو ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل، قائلا: "في 2006 حصل مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغفو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان إيدي تترفع".

تابع يوسف منصور: "جالي إحباط.. لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه"، موضحا أن علاج السرطان تم بدون الحاجة للحصول على جلسات علاج كيماوي.