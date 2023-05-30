نجم الأهلي السابق: حرام "زيزو" يلعب في الزمالك وأنصحه بالرحيل فورا

نصح معتز إينو، نجم الزمالك الأهلي السابق، أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، بالرحيل فى نهاية الموسم الحالي.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "يجب على زيزو أن يرحل فى نهاية الموسم عن نادي الزمالك ويخوض تجربة إحتراف فى أوروبا لأنه لاعب يمتاز بمواصفات خاصة".

وأضاف: "حرام زيزو يلعب فى الزمالك بالوقت الحالي والظروف غير مناسبة لكي يتألق ويلمع مع الفريق".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا دخول نادي الربان القطري في مفاوضات مع زيزو، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الزمالك أحمد سيد زيزو 4.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.