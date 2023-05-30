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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أضخم عقد في التاريخ.. تقارير: والد ميسي وافق على عرض الهلال السعودي

ميسي
ميسي

أكد تقرير صحفي، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على على عرض نادي الهلال السعودي، لضم نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو" الفرنسية، أن رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بات في حكم المؤكد.

وأضافت أن هناك صراعا يسن برشلونة والهلال السعودي للتعاقد مع ميسي، لكن اتجاه بيئة النجم الأرجنتيني يميل بالكامل نحو العرض السعودي والذي يبلغ قيمته 1.2 مليار يورو على موسمين، وهو أضخم عرض في تاريخ كرة القدم، وأكثر من ضعف مع يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وأشارت أن العرض الخرافي سيسمح أيضا أيضًا لأخ ووالد ليونيل ميسي بتلقي أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم.

ولفتت أن والد ليونيل ميسي  قد قبل بالفعل عرض نادي الهلال السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق الانضمام مجانا لأي نادٍ في الميركاتو المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ميسي الهلال السعودي خورخي ميسي باريس سان جيرمان والد ميسي

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