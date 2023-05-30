رسميا.. الألماني "شمادتكه" مديرا رياضيا لنادي ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء. تعيين الألماني يورج شمادتكه، مديرا رياضيا للنادي، خلفا لـ جوليان وارد.

وذكر نادي ليفربول في بيان رسمي، أمس الإثنين، أنه تم تعيين يورج شمادتكه مديرا رياضيا جديدا للريدز.

وقال مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول: “أولا، أود أن أرحب بـ يورج شمادتكه في نادي ليفربول لكرة القدم، وندرك أنه سيضيف ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصب تكون فيه مثل هذه الصفات مفيدة له ولنا".

وأضاف:" سيعمل شمادتكه مع قسم عمليات كرة القدم لدينا حيث يواصل تقديم الدعم للمدرب يورجن كلوب، تماشياً مع سعينا المستمر لمواصلة نمو النادي وتطويره في جميع المجالات".

وتابع:" في نفس الوقت الذي نرحب فيه بجورج ، يجب علينا أيضًا توديع جوليان وارد، الذي خدمنا باجتهاد وثبات وطاقة في عدد من الأدوار، كان آخرها المدير الرياضي”.

واختتم:" نتمنى لجوليان وعائلته كل التوفيق في المستقبل ونشكره على كل ما قدمه لنادي ليفربول خلال السنوات الـ 11 الماضية."

ويمتلك شمادتكه تجارب متعددة ناجحة في منصب المدير الرياضي مع كولن وهانوفر وألمانيا آخين.