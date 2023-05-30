علاء عابد : انجازات الدولة المصرية بقطاع الموانئ فخر لكل مواطن

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالموانئ المصرية وأن تكون في مصاف الموانئ العالمية ، وما نراه من انجازات هو فخر لكل مواطن مصري ، مؤكدا أن قناة السويس رمز لمصر وهي اهم قناة استراتيجية في العالم وبها خبرات لا توجد في أي مكان اخر وهو ما شهد به العالم في أزمة السفينة ايفرجرين.



وأوضح النائب علاء عابد، أن اللجنة ناقشت حتى الان موازنة ١٤ هيئة من الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالي 2023/2024.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات واعضاءها وأمانة اللجنه علي الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما وجه النائب علاء عابد، التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل ، ولوزارة التخطيط، ولوزير الماليه ووزارة المالية والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،وكل الوزرات التي عملت مع اللجنة علي مدار اسبوعين لمناقشة موازنات ١٤ هيئة ، ومن ثم احالتها وعرضها علي الجلسه العامه للبرلمان .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص:

• هيئة قناة السويس.

• الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

• هيئة ميناء دمياط

وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة التخطيط، ووزارة الماليه ، المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، اللواء خالد العزازي مستشار الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامه.