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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وزارة الهجرة تبذل جهودا غير عادية الفترة الأخيرة لدعم المصريين بالخارج

النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تبذل جهود غير عادية خلال الفترة الأخيرة لدعم المصريين بالخارج وتلبية كافة متطلباتهم والتواصل طوال الوقت معهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الهجرة، بحضور السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 

وتابع هندى:" إن وزارة الهجرة مسؤولة عن 14 مليون مصرى، وهذا الرقم ليس بالقليل ولن تحل الأزمة الاقتصادية فى مصر إلا  من خلال المصريين بالخارج، وهذه رسالة لوزير المالية، متسائلا:" كيف يتم عمل موازنة دون مراعاة المستهدف من وزارة الهجرة، وزيرة الهجرة عليها التواجد بشكل دورى مع مختلف الجاليات على مستوى العالم، ومن ثم يجب مراعاة هذا الأمر حال تخصيص الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة، على أن يكون بند أساسي من من البنود فى الموازنة الجديدة.

 

وأكد عضو المصريين بالخارج، أن لديه مشروع قانون بشان سيارات المصريين بالخارج يهدف لتحقيق عائد سنويا من 3 إلى 4 مليار دولار سنويا، متابعا:" بحكم التواصل مع المصريين بالخارج أعرف جيدا المشاكل والعقبات وكيفية تلافيها شريطة أن يكون هناك مزيد من التعاون والاستماع لوجهات النظر والآراء بشأن هذا الملف الحيوي".

 

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عزت القاضى، عضو اللجنة، إن الوزارة تقوم بجهد كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات والتوجيهات والقرارات ولابد من مراعاة ذلك الامر فى الاعتمادات المالية فى مشروع الموازنة الجديدة، لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج وبحث مشاكلهم وسرعة تداركها.
 

المصريين بالخارج وزارة الهجرة العلاقات الخارجية مجلس النواب مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

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