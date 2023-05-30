أحد علماء الأزهر: اليهود لديهم عداوة للإسلام بصفة عامة

أكد الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، أنه ليس بغريب على الصهاينة تدنيس المسجد الأقصى والقدس الذى له مكانة عند المسلمين، وتعديهم على الذات الألهية.

وقال عبد العزيز النجار، خلال مداخلة هاتفية هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن اليهود لديهم عداوة للإسلام بصفة عامة والأزهر الشريف بصفة خاصة وهم يريدون أن يضربوا الإسلام ويعرضون فيلما يسيء للأزهر بعنوان "صبي من الجنة".

الاضطلاع على الفيلم

وتابع أحد علماء الأزهر، أن الأزهر من خلال الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء سيكون لهم دور فاعل بعد الاضطلاع على الفيلم.